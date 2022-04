Erik Ten Hag si avvia ad essere il nuovo allenatore del Manchester United. Secondo quanto riporta The Athletic, il manager olandese ha raggiunto un accordo verbale con i Red Devils. L'Ajax ne sarebbe a conoscenza, ma l'intesa tra le due società deve ancora essere raggiunta e il contratto definito sulla base di un quadriennale. Non ci sarà nessun annuncio in ogni caso prima della finale di coppa nazionale olandese, in programma il 17 aprile.