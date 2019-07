Il prossimo 23 settembre saranno assegnati a Milano i "The Best Fifa Football Awards" e tra le candidate per la miglior calciatrice non ci sono italiane: svettano le statunitensi campioni del mondo, rappresentate da Ertz, Lavelle, Morgan e Rapinoe.



Le candidate:



Lucy Bronze - Inghilterra

Julie Ertz - USA

Caroline Graham Hansen - Norvegia

Ada Heherberg - Norvegia

Amandine Henry - Francia

Sam Kerr - Australia

Rose Lavelle - USA

Vivianne Miedema - Olanda

Alex Morgan - USA

Megan Rapinoe - USA

Wendie Renard - Francia

Ellen White - Inghilterra