La FIFA ha reso noti tutti i finalisti per i premi The Best. Per la categoria uomini, saranno Kylian Mbappé e Lionel Messi a sfidare il Pallone d'Oro Karim Benzema.



Per quanto riguarda il Puskas Award, quello dedicato al gol più bello, delusione per Mario Balotelli e Theo Hernandez, che non entrano tra i finalisti: saranno Richarlison, Dimitri Payet e Marcin Oleksy a giocarsi la vittoria.



C'è un po' d'Italia però tra i finalisti: Carlo Ancelotti sfida Pep Guardiola e Lionel Scaloni per il titolo dedicato agli allenatori.



Infine, per quanto riguarda The Best FIFA Women's Player, ecco le tre finaliste: Beth Mead, Alex Morgan e Alexia Putellas.