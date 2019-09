Lionel Messi è il miglior giocatore dell'anno: l'argentino ha infatti trionfato nella cerimonia del "The Best FIFA Men’s Player 2019" in scena alla Scala di Milano. La Pulga, protagonista di una stagione ricca di gol con il Barcellona, ha battuto con 46 punti il rivale di sempre Cristiano Ronaldo (36) ma anche il campione d'Europa Virgil van Dijk (38), difensore del Liverpool considerato favorito alla vigilia data la vittoria della Champions League. CR7, appena escluso da Sarri dalla lista dei convocati per Brescia a causa di un affaticamento muscolare, non era presente alla serata e la cosa non è affatto piaciuta alla FIFA, che non l'ha mai nominato in tutto il corso della cerimonia.



INFANTINO CONTRO IL RAZZISMO - Il miglior giocatore è stato premiato dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, che prima ha voluto parlar del razzismo: "Prima di assegnare il premio vorrei tornare su quanto accaduto ieri in Serie A, dove abbiamo assistito a un episodio di razzismo inaccettabile. Dobbiamo dire no al razzismo. In ogni sua forma. No al razzismo nel calcio, no al razzismo nella società. Non dobbiamo solo dirlo, dobbiamo combatterlo, cancellarlo dal calcio e dalla società". Sul palco tutti gli undici componenti FIFA FIFPro Men's World11. Alisson; De Ligt, Sergio Ramos, Van Dijk, Marcelo; Modric, De Jong, Mbappè, Messi, Hazard e Cristiano Ronaldo.