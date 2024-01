The Best Fifa, stesso numero di voti per Messi e Haaland: perché ha vinto La Pulce

Per la vittoria del miglior giocatore Fifa del 2023 è stato un testa a testa tra Leo: 48 l'ex Barcellona, scelto da capitani e tifosi, 48 il norvegese preferito da allenatori e giornalisti. Alla fine, però, l'ha spuntata La Pulce.Secondo il regolamento del The Best Fifa, in caso di ex aequo tra due giocatori. In questo caso, Messi è stato più votato dai capitani rispetto ad Haaland e per questo ha vinto lui il premio di miglior giocatore del 2023. Per la terza volta in carriera.