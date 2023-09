Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Nuovo documentario AppleTv+ in uscita sulla piattaforma streaming il 20 settembre, nella miniserie saranno presente anche Linda Evangelista e Christy Turlington. Nel corso di quattro puntate, prodotte da Ron Howard, le celebrità della passerella ripercorreranno la loro ascesa negli anni 80 e 90. Parleranno anche altri professionisti del settore, come Michael Kors e Calvin Klein, passando per Donatella Versace, Davide Fincher e Vivienne Westwood. Oltre al produttore Ron Howard, altri nomi importanti in regia, come Roger Ross Williams e Larissa Bills.All’inizio della narrazione di The Super Models ci si trova a New York nel mezzo degli anni 80, quando le quattro protagoniste arrivarono nella Grande Mela da varie parti del mondo. «Lavorando assieme, sono divenute talmente famose da trascendere l’industria stessa della moda», si legge nel comunicato ufficiale di Apple. Le quattro puntate, con ogni probabilità saranno incentrate su una top model diversa, passando dai primi passi in passerella fino alle serate di gala più importanti. «Non ci svegliamo per meno di 10 mila dollari al giorno», disse nel 1990 Linda Evangelista, oggi cinquantottenne, in una dichiarazione passata alla storia. Stilisti e imprenditori si uniranno al loro racconto per descrivere retroscena e raccontare aneddoti inediti.Nella serie verranno anche approfondite le doti negli affari delle quattro top model, e come si intravede nel trailer ufficiale distribuito online, racconterà anche la realizzazione del videoclip di Freedom, brano celeberrimo di George Michael, diretto da David Fincher. Soltanto lo scorso agosto, le top model hanno ricreato sull’edizione britannica di Vogue la celebre copertina del gennaio 1990.In una intervista a Vogue, Naomi Campbell si è soffermata sulla docuserie. «Racconta una fase delle nostre vite», ha spiegato la star oggi cinquantatreenne. «Approfondisce la nostra femminilità, il rapporto di amicizia che abbiamo costruito e le nostre esperienze con la maternità». Parlando di un «periodo incredibile»