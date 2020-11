. Il più importante spettacolo di connubio tra musica e sport al mondo avrà quindi il cantante e produttore canadese, nominato da Time Magazine tra i personaggi più influenti di questo 2020, come protagonista del primo show in epoca Covid-19.dell'anno scorso, ma sa già che dovrà organizzare uno spettacolo sensazionale se vorrà essere all’altezza di tutti i grandi della musica che lo hanno preceduto: tra gli altri ricordiamo (solo dal 2000 in poi)"Siamo tutti cresciuti guardando i più grandi del mondo esibirsi per il Super Bowl e essere al loro posto rappresenta un sogno. Sono onorato e super elettrizzato di potermi esibire su questo celeberrimo palco quest'anno", ha dichiarato l’artista canadese., l’agenzia di intrattenimento che co-produce l’Haftime Show e che annovera nel proprio "roster" sportivo anche calciatori del calibro di. "The Weeknd ha introdotto un suono marchiato dalla propria cifra stilistica - ha detto il rapper newyorchese - e la sua unicità fatta di sentimenti e suggestioni ha definito una nuova generazione di consapevolezza nella musica e nell’arte. In questo momento strano, il Pepsi Super Bowl Halftime Show ha tutte le prerogative per essere un’esperienza straordinaria, con un artista altrettanto straordinario".Sono tante le collaborazioni realizzate da The Weeknd in meno di dieci anni di carriera: spiccano su tutte quelle con i: che ci possa essere la possibilità di vedere anche loro sul palco del prossimo Super Bowl?