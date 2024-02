Theate: 'Giroud o Leao? Al Milan toglierei entrambi. Roma? Vedremo a fine stagione'

Redazione CM

Il Milan si prepara a tornare a giocare nelle competizioni europee. Avendo chiuso la fase a gironi della Champions al terzo posto, i rossoneri sono scesi e sono attesi dai playoff di UEFA Europa League, dove la squadra di Stefano Pioli affronterà un Rennes agguerrito.



Solo vittorie nel 2024 per i francesi, che in difesa schierano una vecchia conoscenza della Serie A. L'ex Bologna Arthur Theate, intervistato da Gazzetta.it, ha lanciato la sfida: "A Milano ci andiamo con l'obiettivo di dare il massimo, per vincere. Non ci nascondiamo. Dopo un inizio di stagione complicato stiamo correggendo il tiro. Vogliamo continuare a migliorare, anche contro il Milan, benché non sarà facile".



LEAO O GIROUD: CHI TOGLIEREBBE AL MILAN? - "Se possibile, entrambi. Giroud fortissimo di testa, da numero nove in area rimane uno dei migliori al mondo. Leao per le sue caratteristiche è tra i top tre mondiali. Ma ricordo che con il Bologna nel 2022 facemmo 0-0 a San Siro e c'era pure Ibrahimovic. Spero di ripetermi e magari fare meglio, anche se con il Bologna di Mihajlovic eravamo più difensivi rispetto al Rennes".



LA ROMA L'HA CERCATO A GENNAIO: NE HA PARLATO CON LUKAKU? - "Più che con il mio amico Romelu, ne ho parlato soprattutto con il Rennes. Sono felice qui e focalizzato sul finale di stagione. Certo, mi fa piacere si parli di me in Serie A, il campionato che preferisco in assoluto. Vedremo a fine stagione".