Di nuovo titolare, per la seconda volta in campionato, per l'ottava in stagione.A Genoa il francese aveva un fastidio muscolare, contro gli uomini dell'ex Inzaghi mancherà per squalifica, sostituito dal portoghese, che sarà nuovamente schierato in una posizione non sua. Il Milan in estate l'ha scelto per la sua duttilità, il ragazzo cresciuto nel Porto ha sempre risposto presente,Milan che è soddisfatto dal suo rendimento, ​che ha la sensazione che siamo solo all'inizio del suo percorso di crescita e che Diogo possa fare grandi cose nella seconda metà di stagioneAl momento ci sono altre priorità, i rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma su tutte, ma nella testa di Maldini e Massara Dalot rappresenta il presente e il futuro del Milan.Molto dipenderà dalSolskjaer a destra ha scelto Wan-Bissaka e ha chiesto alla sua squadra mercato un nuovo volto, un rinforzo in grado di garantire copertura e spinta. Il(attualmente squalificato 10 settimane per calcioscommesse) ​le alternative sono Nordi Mukiele del Lipsia e Max Aarons del Norwich. Un nuovo arrivo metterà alla porta Dalot, con il Milan pronto ad approfittarne.