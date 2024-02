Theo e la battuta su Inter-Atletico di Champions: 'Chi tifo? Ovvio...'

Nel corso della lunga intervista concessa ad As il terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez è stato anche stuzzicato su due squadre che sono rivali storiche dei suoi due grandi amori calcistici, Milan e Real Madrid.



E fra una battuta e l'altra sul presente in rossonero e sul futuro con il possibile ritorno alla corte di Florentino Perez, al laterale francese è stato anche chiesto per quale squadra facesse il tifo nello scontro fra Atletico Madrid e Inter, valido per gli ottavi di finale di Champions League. Theo però non ha avuto dubbi, anche se, con il sorriso sulle labbra si è dovuto schierare fra due squadre lontane da lui.



INTER O ATLETICO - "Chiaramente tifo Atletico! Sarà una partita combattuta tra due squadre forti..."