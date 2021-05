Al termine del successo sul Benevento, Theo Hernandez ha parlato a Dazn: "Sì, abbiamo fatto una grande partita, la verità è che cercavo il gol da tempo. Sono molto felice della vittoria e del gol".



SULLA CONDIZIONE - "Stiamo finendo la stagione, alcune partite siamo stanchi. Ma crediamo molto in questo finale e nel nostro obiettivo, arrivare in Champions".



SULLA CLASSIFICA - "All'inizio eravamo primi in classifica, ora siamo un po' più indietro, non è facile ma lotteremo fino all'ultima partita. I tifosi sono con noi fino alla morte".



SULL'ESULTANZA - "E' riferita a un mio amico di Madrid...".