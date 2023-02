Tra i migliori in campo in Milan-Atalanta, Theo Hernandez si è presentato raggiante ai microfoni di Dazn per analizzare la netta vittoria (2-0) dei rossoneri contro gli orobici in un delicato scontro Champions League.



"Abbiamo passato un periodo complicato, ma adesso stiamo tornando il vecchio Milan, quello di un tempo - le parole del terzino francese -. Il gol di oggi? Per me è il mio, non è autorete di Musso come dice la Lega. Maignan lo volevamo con noi da tempo, ha fatto una gran partita. Vogliamo proseguire così, poi c'è la Champions. Ma bisogna pensare prima alla sfida con la Fiorentina di sabato prossimo".