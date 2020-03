Il terzino delha raccontato durante il Q&A con i tifosi su Instagram il suo legame con il club rossonero e la città di Milano:“È impressionante, noi speriamo che i tifosi ci sostengano sempre fino alla fine”.“Quello che mi piace più di Milano è soprattutto San Siro. A parte lo stadio mi piace molto la moda, quindi via Montenapoleone”.“È quello che fa “Olè olè olè olè, Theo, Theo!”.? “In questi giorni sono qui a casa, tranquillo. Speriamo passi tutto in fretta e di poter tornare ad allenarci e a giocare, che è ciò che più ci piace”.“Sarebbe un sogno, lo abbiamo fatto nelle giovanili, eravamo dei ragazzini e spero in futuro di giocare ancora insieme. Se sarà nel Milan, ancora meglio”.“La prima persona a cui ho detto che avevo firmato per il Milan fu mia madre, poi ovviamente a mio fratello, che sono le persone che mi supportano sempre e sono al mio fianco ogni giorno”.“Sono ancora giovane e ho molto da imparare, ma voglio migliorare soprattutto nella fase difensiva, dove ho più difficoltà, ma miglioro giorno dopo giorno”.David Guetta, un gran DJ”.“Perché è un numero che mi piace e aveva anche mio fratello, era libero e l’ho scelto. Mi sta portando fortuna”.“No, non sto studiando l’italiano. È difficile impararlo perché in squadra ci sono molti ragazzi che parlano lo spagnolo, però l’italiano lo capisco bene e presto lo parlerò”.“Mi scrivono un po’ tutti, fantallenatori, ragazze… persone di ogni tipo”.“Le 3 leggende più grandi della storia del Milan sono Kaká, Ronaldinho e Maldini”.? “Mi trovo bene con tutti, sono ragazzi incredibili. Quelli con cui mi trovo meglio ovviamente sono gli spagnoli che ovviamente parlano la mia lingua e mi ci rapporto ogni giorno”.“Sì, sono molto felice. È un momento molto bello della mia carriera. Mi trovo molto bene con i compagni, nel Club e in questa città e spero di godermelo per molto tempo ancora”.“Ultimamente non sto parlando molto con i miei compagni. Parlo molto con Samu Castillejo, mi trovo bene con lui. Parliamo di quello che sta succedendo in questo momento, una situazione molto complicata”.“Sarà bellissimo, perché quello che vogliamo noi giocatori è allenarci e giocare ogni weekend. Spero che passi subito questa situazione perché vogliamo tornare in campo il prima possibile”.“L’unica cosa che voglio dire loro è un grande grazie per tutto il lavoro che stanno facendo. Dai medici agli infermieri, state facendo un lavoro incredibile e spero che vinceremo tutti insieme questa battaglia il prima possibile. Sempre forza Milan e restate a casa”.