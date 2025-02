Theo Hernandez, ciclo finito? Dove può andare in estate e quanto può incassare il Milan

Quanto successo nella serata di ieri rischia seriamente di essere il punto di non ritorno dell’avventura rossonera a Milano da parte del laterale francese. Una sciocchezza, un follia che ha deciso in maniera negativa il percorso del club di Via Aldo Rossi in Europa. Il fatto è noto ai più:. Milan in 10, Feyenoord che può imporre il proprio gioco, rete di Carranza e rossoneri eliminati ai playoff di Champions League, una vera e propria debacle dal punto di vista tecnico, sportivo ed economico.

E così, tra prestazioni sempre al limite della sufficienza (raramente raggiunta) e comportamenti, atteggiamenti in campo discutibili (si ricordi il caso cooling break in quel dell’Olimpico contro la Lazio),. Un ciclo che l’ha visto elevarsi da giovani di belle speranze - quando arrivò per 22.8 milioni di euro dal Real Madrid nell’estate 2019 – a terzino più forte del mondo sotto la gestione dirigenziale di Paolo Maldini – suo massimo estimatore e sponsor – e tecnica di Stefano Pioli e ora a giocatore destinato, probabilmente, a lasciare Milano durante la prossima finestra di mercato.

Facciamo un recap veloce della situazione:. Il francese sta dunque per entrare nel suo ultimo anno di accordo con i meneghini e, nel corso di questi mesi, ci sono stati vari incontri con il suo entourage per discutere di un rinnovo che l’avrebbe reso fra i calciatori più pagati della rosa rossonera. Come raccolto da Calciomercato.com, lIl blitz di dicembre del suo agente sembrava aver avvicinato sensibilmente la fumata bianca, non ancora concretizzatasi.

La sfida di ieri sera (che rischia di costare una multa all’ex Real Madrid) può avere un importante risvolto per il futuro a Milano di Theo Hernandez.La sensazione è che si vada proprio in questa direzione e lo scenario a cui si va incontro è quello di un’estate in cui Theo sarà il fiore all’occhiello – essendo l’ultimo anno di contratto – da sacrificare all’altare di un’offerta importante che può giungere nei prossimi mesi negli uffici di Via Aldo Rossi.

Ricordando come Theo abbia un contratto sino al 30 giugno 2026 da 4 milioni netti a stagione, il conto al lordo –. Al 30 giugno 2024, il valore netto del terzino è arrivato a 5,7 milioni di euro, con il costo dell’affare con i Blancos (da 22,8 milioni) che è stato ammortizzato nel corso degli anni., come riporta Calcio&Finanza,. Chiaramente, questa è la cifra minima per non registrare una minusvalenza, ma la società rossonera tratterà sulla base di un’offerta più cospicua che possa arrivare nei prossimi mesi.

Siamo lontani, visto un’annata deludente in maglia rossonera, da quei 70/80 milioni (bonus comprensivi) che si potevano anche ipotizzare nell’ultimo biennio.(come accaduto con Sandro Tonali, trasferitosi al Newcastle). Nell’ordine, per quantificare,– avvicinandoci a quei 45/50 offerti dal Como a gennaio –, che registrerebbe così una plusvalenza quasi piena di almeno 37 milioni di euro.

In passato,. I bavaresi erano alla ricerca di un sostituto per Alphonso Davies, il cui contratto sarebbe scaduto il prossimo giugno. Tuttavia, l’accordo ufficializzato due settimane fa per il rinnovo sino al 2030 del canadese chiudono virtualmente le porte a un possibile arrivo di Theo in Baviera., con i Blancos che sono sempre alla ricerca di un giocatore funzionale in quella zona di campo. Infine,, dove milita il fratello Lucas. Anche in Premier League, il transalpino può avere un mercato importante. L’estate prossima rischia di diventare incandescente, con Theo assoluto protagonista.

