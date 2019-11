Nel jet-set il gossip sta dilagando. Il terzino del Milan Theo Hernandez e Laura Cremaschi hanno una storia. Il rumors sta prendendo sempre più piede anche se nessuno degli interessati ha mai né confermato né smentito. Almeno finora perchè grazie a una vecchia conoscenza del nostro calcio, l'ex moglie di Blerim Dzemaili e tifosissima dell'Inter, Erjona Sulejmani è arrivata la smentita ufficiale.



La bellissima modella albanese conosce bene la showgirl italiana e in una classica sessione di domande-risposte sulla sua pagina instagram a specifica domanda sulla relazione fra Theo Hernandez e la Cremaschi, Erjona la ha taggata girandole la domanda. Pronta la risposta: "Ha rotto le palle sto Theo, credo siano tutti fake solo per parlare di lui.Stop".



