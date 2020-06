Il difensore del Milan Theo Hernandez ha parlato ai colleghi spagnoli di Onda Cero: "Dopo quella fatta all’Alavés, questa è la mia miglior annata in assoluto. Devo dire grazie al Milan e a Paolo Maldini, ma non è mai facile far bene al Real Madrid e altrettanto emergere o prendere il posto in club così, o come l’Atletico Madrid dove sono cresciuto. Neanche alla Real Sociedad ho fatto così bene".



Sul proprio futuro: "Voglio dire grazie al Milan perché mi ha dato fiducia, Paolo Maldini ha creduto in me e qui sono veramente felice. Io sono entusiasta di essere al Milan e ho deciso di voler rimanere qui in rossonero. Ho quattro anni di contratto rimanenti e qui sono felice per davvero. Un ritorno al Real Madrid un giorno? Io adesso penso al Milan perché sono totalmente felice di essere qui. Poi devo continuare così, quindi in seguito un giorno si vedrà cosa potrà succedere. Ma oggi ho la testa solo ed esclusivamente al Milan, mi piacerebbe anche giocare con la Francia".



Poi Theo Hernandez ha svelato un retroscena su Zlatan Ibrahimovic: "E' un compagno fantastico, molto positivo. Ibra è una persona a cui non piace mai perdere. Quando sbagliamo o facciamo errori, ci carica e pretende sempre il massimo".