Theo Hernandez esulta come Dimarco? L'ipotesi social e il precedente nel 2020

Gol, esultanza e polemiche. Sono stati concitati gli attimi che hanno chiuso il primo tempo di, match valido per la 29esima giornata al Bentegodi, i rossoneri sono passati in vantaggio conma la festa per il gol del francese ha lasciato spazio alle scintille che hanno portato all'ammonizione del francese. Un giallo pesante, perché il terzino era diffidato e dunque salterà la 30esima giornata contro la Fiorentina.- Tutto si è innescato per l'esultanza di Theo Hernandez, che ha aperto le braccia e fatto una smorfia verso il pubblico di casa. Un gesto che non è piaciuto a, allenatore degli scaligeri, che ha immediatamente protestato. Il terzino francese ha reagito facendo un segno con le mani ("parlate parlate"): la scena è costata il giallo ad entrambi.- Nel frattempo, ha iniziato a montare sui social un'altra polemica:, scottati dall'eliminazione contro l'Atletico Madrid agli ottavi di UEFA Champions League,, autore del gol nerazzurro al Civitas Metropolitano. Il motivo?, molti sui social hanno indicato nella scelta uno sfottò in vista del derby che andrà in scena il prossimo 21 aprile.- Somiglianze che potevano far pensare a qualcosa del genere,. "La faccio sempre", ha provato a spiegare il francese a Baroni. Ed effettivamente Hernandez aveva già sfoggiato questo tipo di celebrazione in altre occasioni:in campionato (come si vede nella foto sottostante), per poi ripetersi altre volte nel corso degli anni.