Il terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez parla della sua vita privata: "Ho conosciuto una ragazza che mi ha reso felice. In Italia mi sento a casa anche perché ho incontrato lei, Zoe, che è italiana. Mi ha fatto vedere cose che non conoscevo. Però continuo ancora a vivere vicino a Como, a Milano per vivere c’è troppa gente. E poi ho i miei tre cani. Hanno bisogno di spazio. E anche io...".



