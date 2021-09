Dopo mesi di attesa e di aspettative frustrate dalle scelte del commissario tecnico Didier Deschamps,- peraltro dal primo minuto -. La sua ultima apparizione coi Bleus risaliva addirittura al 2016 e alla selezione Under 20, ma l'incantesimo è stato spezzato: contro la Finlandia, l'esterno marsigliesePronto a sua volta ad avviare i discorsi per riconoscere al suo forte terzino il frutto di una crescita esponenziale.- Vero e proprio pallino di Paolo Maldini - che lo convinse a vestirsi di rossonero in un assolato pomeriggio di Ibiza -Attualmente, l'ex Real Madrid percepisce 1,5 milioni di euro netti, somma che non rispecchia il valore di uno dei migliori interpreti nel suo ruolo, non solo nell'ambito del campionato italiano. Non è certo un caso che, prima di affondare con decisione sul talento portoghese Nuno Mendes,, col Milan perfettamente al corrente della situazione, anche perché il rapporto tra le parti è ottimo.Maldini e Massara hanno una profonda considerazione del giocatore e lo reputano un top assoluto, anche a livello di possibile valutazione sul mercato: nasce da anche questi ragionamenti l'idea diEd evitare di ritrovarsi ad affrontare le spiacevoli vissute con Calhanoglu e Donnarumma o l'empasse sul fronte Kessie.