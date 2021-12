Theo Hernandez, terzino del Milan, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con l'Empoli: "Ho avuto un po' di febbre e raffreddore nei giorni scorsi, ma ora sto bene. Le ultime partite non sono state al livello del Milan, ma ora abbiamo un'opportunità per rialzarci con l'ultima gara prima di Natale. Dobbiamo vincerla. Abbiamo fatto un anno incredibile, ma dobbiamo continuare così, avremo una pausa di una settimana per recuperare e tornare più forti. Dedica al mio futuro figlio? Sono molto contento di diventare padre".