Theo Hernandez, il punto di non ritorno: come può avere un futuro al Milan?

Il punto di non ritorno.e anche questa volta non ha fatto eccezione. Il, avanti 1-0 e più volte ad un passo dal raddoppio che avrebbe ribaltato l’eliminatoria col Feyenoord nel playoff di Champions League,Fino al pareggio di testa di Carranza - beffardamente il sostituto di Santiago Gimenez - che sancisce la prematura e clamorosa eliminazione dalla competizione degli uomini di Conceiçao., che vede sfumare un obiettivo fondamentale sotto l’aspetto sportivo ed economico - se ne vanno in fuma circa 11 milioni di euro, più gli eventuali incassi da sponsor e biglietteria per un ottavo di finale contro una tra Inter ed Arsenal -dal suo approdo nell’estate 2019, tra prestazioni sempre più scadenti e una scarsa serenità figlia di vicende extra-campo, tra cui la complicata trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2026. Una situazione che rischia di deteriorarsi ancora di più dopo il clamoroso gesto che ha contribuito a compromettere il cammino in Champions League del Milan e che potrebbe portare a delle conseguenze, nell’immediato ma anche nel futuro a lungo termine.Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, nelle scorse settimaneTra il giocatore ed il suo entourage e la dirigenza rossonera si è entrati in una fase di stallo, complici forse anche le vicissitudini di campo, l’arrivo di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Fonseca - con cui i rapporti erano tutt’altro che idilliaci - e parecchi cambiamenti in seno alla squadra, come ha dimostrato l’ultimo mercato invernale.Mavisto che dalla stagione a seguire - contraddistinta comunque da una storica semifinale di Champions League - il livello di rendimento ha iniziato ad essere sempre più incostante, con alcuni clamorosi passaggi a vuoto. Fino ai picchi in negativo dell’annata in corso, nella quale il giocatore classe ‘97 non ha mai dato l’impressione di trovare la forma migliore dopo il ritorno dagli Europei e, salvo qualche momento da ricordare come il secondo tempo della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter (gol e assist) e poche altre occasioni, è andato sempre più in calando.Al netto del suo forte legame con l’ambiente Milan, i, licenziato dal patron Gerry Cardinale nell’estate 2023,Si arriva così all’infausta serata del 18 febbraio, che potrebbe essere tramandata ai posteri come il punto di non ritorno della storia di Theo Hernandez col Milan.