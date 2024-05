Theo Hernandez-Milan, rinnovo bloccato: la verità sul Bayern e quegli 80 milioni sul tavolo

AFP via Getty Images

Il mercato del Milan gira intorno all'attaccante. Zirkzee in prima fila, più indietro Gimenez del Feyenoord e Sesko del Lipsia; sono quesi a oggi i tre nomi sui quali è concentrata la dirigenza rossonera, e la sensazione è che per arrivare a una punta di livello - ma non solo -- Il terzino francese ha il contratto in scadenza a giugno 2026, il Milan non vuole rischiare di ritrovarsi spalle al muro costretto a fare sconti o peggio ancora perderlo a zero, per questo si stanno facendo valutazioni sul futuro e ci sono stati i primi contatti con l'entourage del giocatore.

- Il Milan non chiude alla cessione a priori, tutto passa dall'esito della trattativa per il rinnovo e dalle eventuali offerte che verranno messe sul tavolo: se dovesse arrivare una proposta dagli 80 milioni in su, riporta il Corriere dello Sport, sarebbe difficile non sedersi neanche a parlare.. Una cifra importante, che al momento la società non è intenzionata a investire per il rinnovo di Theo. Le parti si riaggiorneranno per capire se ci sono margini di un avvicinamento, con il Bayern Monaco sempre alla finestra.