Theo Hernandez multato, ma titolare. La prima occasione per riconquistare il Milan

Sono fra i vari quesiti che - dall’alto dei vertici dirigenziali del Milan, passando per lo staff tecnico e arrivando sino ai tifosi – sono stati posti all’attenzione dell’ambiente rossonero, dopo i difficili giorni successivi alla cocente eliminazione dalla Champions League della formazione di Conceicao e al caso mediatico che ha coinvoltoFacciamo un piccolo passo indietro e riavvolgiamo il nastro: i rossoneri si giocano il tutto per tutto in Champions League contro il Feyenoord e passano anche in vantaggio dopo nemmeno un minuto di gioco. Poi il blackout:Risultato? Milan in 10, olandesi che pareggiano e meneghini eliminati ai playoff.

Complice anche un rinnovo – ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2026 – che tardava ad arrivare a ciò che sembrava la più naturale fumata bianca (dopo il principio di accordo su cifre e durata trovato negli scorsi mesi), il destino dell’ex Real Madrid sembrava pendere verso un futuro lontano da Milano.

, in simbiosi anche con il senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic e con il resto della dirigenza rossonera,– durante la conferenza stampa di presentazione della partita odierna -e di tutto il resto della squadra: "Punizione o non serve? Non mi piace parlare del colore dei suoi capelli: per me neri, bianchi o gialli è uguale, basta che siano professionisti e diano tutto. Su di lui ho parlato a fine partita.Sa di aver fatto qualcosa che ha messo la squadra in difficoltà, ne abbiamo già parlato all'interno dello spogliatoio. Anche io ho fatto tanti errori. E' un giocatore disponibile per giocare domani come gli altri 22".

– ultimo utile per l’Europa che conta - in campionato e, perché no, con la conquista di un secondo trofeo come quella Coppa Italia che manca da ormai 22 anni. Il Milan deve guardare avanti, non può pensare al passato. Per questo motivo,, d’altronde, l’ha affermato lui stesso,

(data anche l’assenza a destra di Kyle Walker, alle prese con una noia di carattere muscolare e che verrà sostituito da Alex Jimenez), dopo che le riflessioni e i confronti delle ultime ore hanno portato a decidere per la via della fiducia nei confronti del francese,, come raccolto da Calciomercato.com, per quanto accaduto nell’ultima sfida europea stagionale., sostanzialmente, per l’allenatore ex Porto non è necessario arrivare a tanto., una scossa da parte di tutta la squadra per questi ultimi mesi dell’annata corrente.

Una rabbia giustificata dal momento negativo, dalla delusione dell’eliminazione in Champions. Ma ora, come dicevamo, tocca guardare avanti, tutti assieme.(anche via social) a tutti i suoi compagni, prendendo la parola negli spogliatoi di Milanello., di cui è vice-capitano. Già da oggi, il classe ‘97 si gioca un pezzo del suo futuro. La sua situazione contrattuale non rappresenta l’attuale priorità assoluta, prima viene il campo e il 4° posto in Serie A, traguardo minimo fondamentale per questioni sia economiche che sportive.. Una chance da non sprecare,

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui