Il terzino sinistro del Milan Theo Hernandez, chiamato dalla Francia per la sosta Nazionali, ha parlato a Telefoot: questi i passaggi sul club rossonero.



"Sono molto felice di essere qui e di lavorare ogni giorno per fare la storia. Ora sono il vice capitano e sono molto orgoglioso di essere un leader, ora devo continuare così, devo lavorare ogni giorno per continuare come sto facendo. Cambiamento? Da quando ho avuto il mio piccolo sono cambiato molto nella vita, nel calcio e in tutto il resto sono molto normale".