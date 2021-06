Il Milan vuole Theo Hernandez e Theo Hernandez vuole il Milan. Nonostante i rumors di mercato delle ultime settimane e il rinnovato interesse del Paris Saint-Germain pigliatutto della coppia Al-Khelaifi-Leonardo, il terzino francese non ha alcuna intenzione di cambiare aria. E il club rossonero, ritenendolo una delle pedine intoccabili nell'undici di Pioli, è disposto a privarsene soltanto a fronte di un'offerta fuori mercato.



LE PAROLE - A confermare il forte desiderio dell'ex Real Madrid di proseguire la sua avventura nel campionato italiano ci sono le sue parole a L’Officiel Arabia, rivista di moda nel Medio Oriente: "Mi sento molto bene al Milan. L’atmosfera, le gare, i tifosi, tutto è davvero incredibile. Vedremo cosa porterà il domani. Da un punto di vista personale, ho diversi progetti in corso. Sono molto contento della mia vita". Theo Hernandez è legato al Milan fino a giugno 2023 e, risolte le questioni più stringenti riguardanti i calciatori in scadenza tra un anno, si inizierà a parlare anche del suo possibile rinnovo di contratto e dell'adeguamento di un ingaggio attualmente fermo a 1,5 milioni di euro a stagione.