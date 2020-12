Theo Hernandez dice tutto. Intervistato da Onda Cero a El Transistor, il terzino del Milan risponde in primis sulla questione futuro passando per il Real Madrid, Ibrahimovic e non solo. Ecco le sue parole.



MOMENTO - "Sono nel miglior momento della mia carriera, almeno credo. Al Milan mi trovo molto bene e sto giocando su ottimi livelli".



FUTURO - "Se potessi, resterei al Milan per sempre, a vita. Non ho in mente un ritorno al Real Madrid, la vedo così".



RIMPIANTI - "Non so se al Real abbiano rimpianti per la mia cessione... so che sono arrivato lì molto giovane, non ho giocato tanto e questo ti toglie fiducia. Invece al Milan ne ho tanta".



IBRAHIMOVIC - "Ibra è un giocatore incredibile. Ci aiuta e ci consiglia molto bene, è fondamentale".



BRAHIM DIAZ - "Brahim è molto bravo, sta facendo ottime cose con noi".



SCUDETTO - "Da molti anni il Milan non faceva così bene, io credo che possiamo portar via lo scudetto alla Juve".