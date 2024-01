Theo torna a sinistra, Adli regista e la scelte in difesa: la probabile di Pioli per Milan-Roma

Archiviata non senza polemiche la sconfitta e l'eliminazione di Coppa Italia contro l'Atalanta, il Milan si prepara ad un altrettanto fondamentale scontro di campionato dove domani sera a San Siro arriverà la Roma di José Mourinho per una gara carica di tensione e che è già stata infiammata a distanza proprio dai due allenatori. I piazzamenti Champions sono il cuore della discussione con Stefano Pioli, forte dei suoi 39 punti in classifica che ha l'opportunità di scavare ulteriormente un solco importantissimo fra sé e le inseguitrici per il terzo posto, ma che ha anche la chance di condannare virtualmente i giallorossi, già in serie negativa (1 vittoria nelle ultime 5) e precipitati al 9o posto in campionato.



LE SCELTE IN DIFESA - Tante piccole buone notizie sono arrivate dall'infermerie in questi ultimi giorni con Gabbia ristabilitosi dopo il brutto scontro con De Roon, con Okafor ritornato pienamente a disposizione e con Sportiello che ha ripreso ad allenarsi. Solo il difensore italiano sarà però della gara dal 1' e il suo utilizzo consentirà, finalmente, a Theo Hernandez di tornare il padrone della corsia sinistra, la sua fascia di competenza. Insieme a Gabbia, infatti, ci sarà Kjaer al centro della difesa.



ADLI E L'ATTACCO - Okafor è recuperato, ma non sarà schierato dal 1' da Pioli che punterà sull'attacco titolare con mister MOTM (Man Of The Month) di Dicembre Pulisic e Leao ai fianchi di Giroud. Il dubbio da sciogliere è invece a centrocampo dove Adli è in vantaggio su Musah per una maglia da titolare in cabina di regia con Reijnders chiamato agli straordinari e Loftus-Cheek incursore.



LA PROBABILE FORMAZIONE

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Loftus Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.