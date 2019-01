Cyril Thereau è un nuovo giocatore del Cagliari. Ai microfoni di Sky, il francese ha parlato da Milano dopo la firma: "Arrivo per giocare, gli attaccanti hanno fatto bene a Cagliari, è una nuova esperienza di sei mesi, al termine dei quali potrei tornare a Firenze. In viola ho avuto un buon inizio, mi sono trovato molto bene anche in città, mi piace. Però mi sento ancora in forma e voglio giocare, saluto i tifosi sardi, ci vediamo allo stadio".