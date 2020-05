Il suo nome torna in continuazione dall'Argentina. "Lo vogliono, è tutto vero", aveva garantito anche il dt del Velez a proposito di, un classe 2001 tra i giovani più forti in assoluto in Sudamerica per talento, colpi improvvisi e maturità. Un giocatore dal potenziale importante da pescare in Argentina,con il Racing di Avellaneda prendendosi anche un rischio sulle cifre, ma convinta del potenziale di quello che oggi è uno dei migliori e più ambiti centravanti d'Europa.QUESTIONE DI TATTICA - In realtà dalla società nerazzurra però filtra una. Il ragazzo è conosciuto dai dirigenti, piace per potenziale e colpi ma c'è bisogno comunque di un investimento serio e oneroso per portarlo subito in Europa., poco compatibile col 3-5-2 di Conte e già occupato potenzialmente da Christian Eriksen su cui andrà modellata l'Inter 2.0 del prossimo anno. Insomma, non è certo Thiago Almada la priorità e c'è anche una motivazione sul, l'argentino deve mettere su una struttura importante o il calcio europeo potrà riservare complicazioni. In sostanza, ad oggi l'idea proposta da intermediari non decolla. Pur essendo un'operazione 'alla Lautaro'...