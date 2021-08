Niente Europa per Thiago Almada. Il trequartista argentino del Velez (classe 2001) è praticamente un nuovo calciatore dell'Atlanta United. Il club statunitense ha trovato l'accordo per acquistare il suo cartellino sulla base di 13 milioni di euro. Reduce dalle Olimpiadi di Tokyo, il giovane talento è pronto a firmare un contratto fino a dicembre 2025. Seguito in passato dall'Inter, Thiago Almada era anche nel mirino del Marsiglia.



Intanto l'Atlanta United ha esonerato il tecnico argentino Gabriel Heinze (ex difensore di PSG, Manchester United, Real Madrid e Roma), che aveva lanciato proprio Thiago Almada in prima squadra al Velez Sarsfield. Ora il club statunitense è alla ricerca di un nuovo allenatore e ha contattato il portoghese Paulo Fonseca (ex Roma), orientato però a rifiutare la chiamata della Major League Soccer.