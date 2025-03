Thiago Motta a rischio esonero: pronto un ex allenatore dell'Inter? Il parere dei bookies nelle quote calciomercato

AFP via Getty Images

Un ex allenatore dell'Inter sostituirà Thiago Motta? Cosa dicono i bookies nelle quote calciomercato

Dopo la pesante sconfitta casalinga contro l'Atalanta (0-4), un altro duro colpo è arrivato per la Juventus, che ha subito una netta sconfitta a Firenze contro la Fiorentina con un 3-0. Nonostante le dichiarazioni di fiducia da parte di Giuntoli, il futuro del tecnico bianconero, Thiago Motta, appare incerto, stando a quanto riferito dai media. La situazione attuale starebbe spingendo la dirigenza a riflettere su possibili sostituti per la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, in pole position per prendere il posto di Motta ci sarebbe un ex allenatore dell'Inter. In questo approfondimento, cercheremo di analizzare, attraverso le qCresce il malumore in casa Juventus dopo le due pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina. I tifosi, sempre più delusi, iniziano a manifestare insofferenza, mentre il quarto posto in classifica è seriamente a rischio. A prescindere dall'esito di questa stagione, appare sempre più improbabile che Thiago Motta continui a essere l'allenatore della squadra bianconera per il prossimo campionato. In questo contesto, alcuni siti di scommesse hanno già avviato le quotazioni su chi potrebbe essere il prossimo tecnico della Juventus.Prima di visionare il nostro parere su questa ipotesi, ecco due approfondimenti utili:

Il nostro parere sull'eventuale arrivo di Roberto Mancini alla Juventus

A nostro avviso, l'arrivo di Roberto Mancini alla Juventus sarebbe un'ottima occasione per la Juventus, grazie alla sua esperienza sia a livello nazionale che internazionale. Ha dimostrato di saper gestire momenti di grande pressione, come ha fatto con l'Italia all'Europeo e con l'Inter negli anni in cui primeggiava in Serie A. Inoltre, la sua attenzione per i giovani potrebbe davvero fare la differenza, aiutando i talenti bianconeri a crescere sia dal punto di vista tecnico che mentale.