Thiago Motta all'Università di Bologna: l'evento

Non poteva esserci momento migliore per questo evento: Thiago Motta e il suo staff docenti d’eccezione. Domani, 27 febbraio, alle 15, nell’Aula Giorgio Prodi dell’Università di Bologna, è in programma un incontro speciale nel quadro di All Around Soccer, la fortunata e qualificata proposta di incontri formativi ad alto livello, ideata nel 2019 e ripresa la scorsa stagione da Aiac, riservata gratuitamente agli studenti di Scienze Motorie di alcuni atenei italiani, raggiunti nelle loro sedi.



THIAGO MOTTA ALL'UNIVERSITA' - L'evento, organizzato insieme al Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna, sarà un'occasione per parlare delle scienze dello sport a supporto della prestazione nel calcio di alto livello. Il tecnico della squadra rossoblù, accolto dal Rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, risponderà alle domande degli universitari. Con lui un’ampia delegazione: il vice allenatore Alexandre Hugeux; i preparatori atletici Simon Colinet, Nicolò Prandelli e Paolo Aiello; gli allenatori dei portieri Alfred Dossou-Yovo e Iago Lozano; i collaboratori tecnici Alessandro Colasante e Flavio Francisco Garcia; il data analyst Luca Benedetti; il nutrizionista Federico Tartaglia. Con loro il team manager Tommaso Fini e Federico Frassinella dell’Ufficio stampa.