Rischia di slittare all'anno prossimo il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno) di Thiago Motta col Bologna fino al 2026. Il direttore sportivo Marco Di Vaio ha dichiarato a Cronache di spogliatoio: "La squadra si riconosce nell'allenatore senza voli pindarici e con i piedi per terra, ci sono le basi per andare avanti". Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico attende di dialogare anche col presidente Joey Saputo, dal quale aspetta un segnale deciso e decisivo sulla traiettoria dei programmi futuri.