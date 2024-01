Thiago Motta: 'Bologna fa innamorare, un bene per il calcio italiano'

L'allenatore del Bologna, Thiago Motta ha dichiarato dopo il pareggio in casa per 1-1 nell'anticipo di campionato con il Genoa: "De Silvestri si è meritato questo gol, importante per noi. Abbiamo dominato per tutta la partita, giocata per vincere, ma oggi la palla sembrava non volesse entrare. Il pareggio non era il risultato che volevamo, ma pensiamo già alla prossima partita in Coppa Italia a Firenze. Se abbiamo fatto innamorare la gente, è per la nostra idea di gioco. Abbiamo dimostrato di poter competere con tutti, comprese Inter e Roma. Tutto ciò fa bene al Bologna e al calcio italiano".