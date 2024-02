Thiago Motta, boradata dell'agente al Napoli: 'Non verrebbe neanche se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee'

Thiago Motta è sicuramente uno degli allenatori più richiesti e corteggiati sul mercato con l'addio al Bologna a fine stagione che sembra certo e tantissimi club, italiani e non che lo hanno messo nel mirino. Fra questi c'è anche il Napoli che però, prima ancora di poter iniziare una trattativa, ha ricevuto un brusco stop dall'agente del giocatore, Dario Canovi, che ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha chiuso la porta e spento ogni possibilità di vederlo sulla panchina del Maradona.



NO AL NAPOLI - “Thiago Motta non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà a Napoli. L’allenatore del Bologna non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti per il suo futuro”.



