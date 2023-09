Thiago Motta è felice del mercato. L’allenatore del Bologna chiedeva rinforzi ben precisi che sono arrivati, in estate si è parlato molto di un suo possibile arrivo sulla panchina dell’Inter prima del rinnovo di Inzaghi, ma ora Motta ha ritrovato il feeling col club rossoblù e secondo il Corriere dello Sport a ottobre potrebbero trovare l’accordo per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno.