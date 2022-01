Non era bastata neanche la vittoria pre natalizia sul Napoli a far smettere di tremare la panchina dello Spezia. La sconfitta contro il Verona alla ripresa della Serie A ha ulteriormente peggiorato la situazione, con Thiago Motta chiamato ancora una volta a giocarsi il suo futuro in questo weekend, contro il suo passato, il Genoa. Una squadra a cui l'italobrasiliano è legato sentimentalmente per i suoi trascorsi da calciatore prima e allenatore poi, una squadra a cui è legato - ancora oggi, contrattualmente - anche chi potrebbe prenderne il posto: Rolando Maran.



DOPPIO EX - Dopo il mancato accordo raggiunto con Marco Giampaolo, la prima scelta del direttore sportivo Pecini fin dai mesi scorsi, lo Spezia è tornato infatti a pensare all'allenatore veneto. Ancora non è stata trovata l'intesa dal punto di vista economico, ma anche con lui è stato ripreso un discorso che già recentemente il club aveva avviato. Maran è fermo dall'esonero del Genoa di un anno fa, ma ha ancora un contratto con i rossoblù, che dovrebbe ovviamente risolvere prima di firmare con lo Spezia. Giorni, ancora una volta, decisivi: toccherà al Genoa scegliere a quale ex fare un favore.