Juventus, retroscena Thiago Motta: la sorpresa della squadra per il mancato esonero subito dopo la Fiorentina

Solo una questione di tempo. Si può tradurre sostanzialmente così, il pensiero della squadra su La Juventus aspetterà probabilmente il Genoa per il cambio del timone, da TM a Roberto Mancini (più avanti di Tudor, oggi), per un'operazione tanto semplice quanto complessa: raccogliere i cocci lasciati dalla spaccatura interna di tecnico e parte - importante - del gruppo.E ora il desiderio più evidente è quello di trovare un normalizzatore alla squadra, così da atterrare sul pianeta Champions.

L'obiettivo è infatti eliminare il filo di tensione accumulato in questi mesi di alti, bassi, richieste e rigidità tattica. La squadra ha provato a seguire l'allenatore, impegnandosi sempre al massimo, però evidentemente il confronto è stato il grande assente di questa storia, e chissà quanto d'amore.Nemmeno chi si è gettato realmente nel fuoco per l'allenatore, che paga - oltre a una gestione complicata del triplo impegno settimanale - l'estremizzazione e i modi da sergente.

Anche per questo, dopo 7 gol totali e le disfatte evidentissime con l'Atalanta e con la Fiorentina,della sfida del FranchiI calciatori sono pronti a prendersi la propria fetta di responsabilità, però leggono e guardano, ascoltano e in primis sussurrano. Sanno benissimo, cioè, che può essere soltanto una questione di tempo.

- Non sarà una questione di tempo, invece, raggiungere. Da lunedì si ripartirà con gli allenamenti e - ufficialmente - agli ordini di Thiago Motta ci sarà la squadra al completo, da valutare il rientro di Douglas Luiz (verso il recupero totale) e di Andrea Cambiaso, atteso da ulteriori accertamenti a inizio settimana. La squadra, come raccontato da Di Gregorio al Franchi, si professa al fianco di Thiago Motta e non giocherà certamente in maniera differente dal solito.: la sensazione generale è che ci possa essere un ribaltone, che sia diventato ormai inevitabile.