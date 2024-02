Thiago Motta: 'Giocare bene ti fa vincere. Orsolini può migliorare ancora. Zirkzee e l'Europa...'

Thiago Motta gongola nel post partita della sfida stravinta per 2-0 dal suo Bologna contro la Fiorentina e valida per il recupero della giornata di Serie A rinviata per la Supercoppa Italiana che aveva visto i viola impegnati a Riyad. I tre punti valgono il 4° posto in classifica momentaneo a pari punti con l'Atalanta (che ha una gara da recuperare a sua volta contro l'Inter). e a Dazn l'allenatore più corteggiato d'Italia ha commentato così la gara.



ORSOLINI - "Orsolini sta bene, come tutto il gruppo. Ho visto un dato nella sua partita che non mi piace, ma ne discuterò poi con lui. Ne parlaimo già da diverse settimane, sono convito possa migliorare. Ma ha fatto una grande prestazione, così come i suoi compagni. Grande gara in attacco, ma anche in difesa. È stato attento e concentrato. E in più c'è anche il gol".



VITTORIA - "L'abbiamo vinta da Bologna, giocando il nostro calcio e cercando di essere sempre noi stessi. Questo dà grandissima soddisfazione. Giocare bene così ti fa vincere, e oggi abbiamo avuto questa ricompensa. Questo rinforza le idee, la consapevolezza della forza di questo gruppo".



CENTROCAMPO - "Aebischer e Ferguson sono due ragazzi molto intelligenti, sanno dove andare per mettere in difficoltà gli avversari. Quando si accoppiano con i difensori centrali sanno che li possono portare fuori per liberare spazi. Oggi in uscita da dietro siamo stati fantastici, iniziando da Ravaglia. Alcune azioni potevano essere finite meglio, ma nel complesso abbiamo fatto una grande partita".



SCELTE IN PORTA - "Ravaglia? Ho sempre detto che abbiamo la fortuna di avere due portieri straordinari. Lavorano benissimo e si meritano di giocare. Ma sono ragazzi fantastici, sanno che può giocare solo uno di loro. Oggi in riscaldamento Skorupski ha aiutato tantissimo Ravaglia. Nessuno dei due è uscito dalla squadra, sono sempre presenti".



ZIRKZEE - "Zirkzee? Ogni tanto è cattivo davanti alla porta, lo ha dimostrato ad esempio contro il Cagliari. Non dimentichiamoci che è molto giovane. Fa giocare molto bene la squadra, aiuta tanto in non possesso. Tanti recuperi iniziano da una sua pressione. Nel gruppo lui aiuta sempre, è un trascinatore perchè lavora tanto".



PIAZZAMENTO IN EUROPA - "Manca tantissimo ancora. Oggi abbiamo fatto una grande vittoria, adesso abbiamo tre giorni per prepararci per la Lazio, che è molto forte. Noi dobbiamo arrivare in partita pronti per arrivare al massimo".