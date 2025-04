Thiago Motta ha mercato nonostante il flop: dove può andare. Juventus, così risparmi 15 milioni

Si parla ancora, e si parlerà ancora nei prossimi mesi, diin casa. Non più come allenatore, chiaramente, ma in chiave contratto che lega ancora il tecnico italo-brasiliano ai bianconeri fino al 2027., iniettando un aumento di capitale analogo per far fronte all'imprevisto; ma Tuttosport sottolinea oggi che ci sono diverse squadre che, nonostante alla Juve non sia andata come sperato, sono interessate all'ex Spezia per la propria panchina.

Nulla, infatti, vieta che nei prossimi due anni Motta si svincoli dal contratto con i bianconeri per accettare, visto che l'impresa Champions della scorsa stagione col Bologna è ancora fresca, e che prima di essa si trovano ottime referenze sia allo Spezia sia al PSG. Contatti esplorativi, voci, interessamenti: il telefono di casa Motta a Cascais, Portogallo, ha il suo bel da fare.Ma chi è che lo vorrebbe? Non è stata scovata certo oggi la pista che porterebbe all'per il dopo-Gasperini, un incarico che vede in lizza anche Maurizio Sarri. E poi c'è il, che sta arrancando in Premier League e non è soddisfatto della seconda stagione di Postecoglou: anche qua non manca la concorrenza, rappresentata da un tecnico in ascesa come Andoni Iraola del Bournemouth, ma l'opzione è da tener viva.