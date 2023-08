L'allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha risposto alle domande di Dazn nel post-partita della partita pareggiata a Torino contro la Juventus. Risposto a quasi tutte le domande, ma ha scelto il silenzio totale sulle domande sul fallo da rigore ed espulsione di Iling Junior su Ndoye che ha condizionato la gara. Un silenzio che vale più di mille parole, in totale polemica.



COMPLIMENTI - "Abbiamo fatto un'ottima partita dal primo all'ultimo minuto sapendo bene cosa fare in ogni momento. Sapendo quando pressare alti e recuperare, quando dovevamo andare in contropiede. Abbiamo fatto davvero bene e faccio i complimenti ai miei ragazzi. All'intervallo? C'era poco da dire, volevo che continuassero così. Oggi possiamo andare a dormire bene perché abbiamo fatto tutto bene".



ZIRKZEE - "Ha grande personalità. Sono contentissimo del suo lavoro. Lui fa tante fasi, sia difensiva che offensiva. Io sono molto felice di averlo in gruppo. Può diventare qualcosa di molto importante".