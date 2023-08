L'allenatore del Bologna, Thiago Motta ha parlato nel prepartita della sfida contro la Juventus a Dazn



IL MILAN E LA JUVE - "Abbiamo fatto una buona partita ma non col risultato che volevamo. Oggi è una gara diversa, noi dobbiamo dara qualcosa in più perché dobbiamo affrontare tutti al massimo"



ORSOLINI - "Riccardo, al di là che non ha fatto la preparazione lo vedo bene in questo momento, ma come tutti gli altri. Darà il suo aiuto alla squadra perché tutto possa funzionare"



DOMINGUEZ - "Escluso per il mercato? Vedo Nikola Moro molto bene, anche contro il Milan ha giocato bene sebbene in una posizione diversa. Vedremo durante la gara se Dominguez sarà della partita oppure no"