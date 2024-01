Thiago Motta multato per le frasi su Nasca, Doveri e classe arbitrale

Come si legge nel comunicato della Figc, a carico dell'allenatore del Bologna, Thiago Motta, era stato aperto un procedimento di indagine a seguito delle dichiarazioni espresse dopo la partita Lecce-Bologna del 3 dicembre scorso. Motta si recherà presso l’istituto di Ematologia e Oncologia Medica “L. e A. Seragnoli” del Policlinico Sant’Orsola–Malpighi di Bologna. Sanzione di 5.000 per il club rossoblù



A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), l'allenatore del Bologna Thiago Motta è stato sanzionato con un'ammenda di 2.500 euro, oltre all'impegno a partecipare a un evento formativo nel quale lo stesso condivida la propria esperienza personale e professionale presso l'istituto di Ematologia e Oncologia Medica “L. e A. Seragnoli” del Policlinico Sant’Orsola – Malpighi di Bologna. La sanzione di 5.000 euro di ammenda è stata invece applicata al Bologna FC, per responsabilità oggettiva ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.



A carico del tecnico rossoblù era stato aperto un procedimento di indagine per aver espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione dell'arbitro Daniele Doveri e del VAR Luigi Nasca, designati per la partita Lecce-Bologna del 3 dicembre scorso, e più in generale anche dell’istituzione arbitrale nel suo complesso.