Thiago Motta, ex centrocampista di Inter e PSG, parla a la Gazzetta dello Sport nel giorno del suo 36esimo compleanno: "La Juve? L’impatto di Ronaldo cambia tutto. Per la Juve che è ancora più forte, e per il calcio italiano in generale perché gli avversari saranno costretti ad alzare il livello per affrontare un giocatore così. Ronaldo senza gol? La Serie A non è facile per nessuno. Puoi trovare squadre che, quando si chiudono, diventa difficile anche per uno come lui. Ma Ronaldo è un fuoriclasse e si adatterà in fretta".



SU MILAN E INTER - "Entrambe si sono rinforzate bene. Il Milan con Higuain ha un bomber che ti può dare la svolta. Spero però sia l’Inter ad approfittare di un eventuale calo della Juve in campionato. Con Ronaldo la Champions è un vero obiettivo ormai".