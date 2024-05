Thiago Motta: 'Saelemaekers? Dal Milan al Bologna non è facile, si è messo in gioco'

L'allenatore del Bologna e obiettivo mercato di tanti club fra cui la Juventus, Thiago Motta, ha parlato a Sky nel prepartita della sfida contro il Torino valida per la 35esima giornata della Serie a 2023/24."Questa squadra ha dimostrato sempre di avere voglia, atteggiamento e spirito giusto per affrontare le partite giocate fino a oggi. Siamo contro una squadra complicata da giocare, con un allenatore che prepara molto bene ogni partita, abbiamo raggiunto un grande traguardo per noi, la società, i tifosi, dopo ventidue anni in Europa"."Ora possiamo provare ad arrivare in Champions, come ho detto in conferenza stampa proveremo a raggiungerla, con grande rispetto per i nostri avversari. Ora tocca al Torino, noi dobbiamo dare il massimo per competere e arrivare a un risultato positivo".

"Parte già dalla volontà del giocatore, del ragazzo, non è mai facile lasciare il Milan per venire al Bologna, vuol dire mettersi in gioco, giocare di più, quando è arrivato doveva meritare un posto, ora se lo merita. Alexis sta molto bene, come tutti i suoi compagni. Lo aiutano per cercare di crescere e migliorare il livello di gioco"."Piacciono sempre gli elogi, ancora di più chi mi conosce e chi è stato insieme a me. Al di là della qualità come allenatore e professionista, anche a livello umano. Ho solo da ringraziare e dico che Juric è fantastico, abbiamo giocato insieme con le idee dell'allenatore dell'epoca, cioè Gasperini, noi cercavamo di mettere dentro qualcosa, volevamo competere e vincere. In allenamento voleva sempre vincere, oggi affronteremo la sua squadra, che ha un grande spirito e fa un bel calcio. È una squadra complicata da affrontare, l'allenatore ha un grande valore e ha fatto crescere il Torino".