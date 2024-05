Thiago Motta salta coi tifosi al coro anti-Juventus VIDEO. Saputo in Italia per convincerlo a restare al Bologna

Non è una novità. Laa fine stagione saluterà salvo sorpresee ha messo in programma incontrando lui e i suoi agenti già da qualche settimana, di affidare la panchina bianconera all'attuale allenatore del. La stagione da allenatore dell'ex-centrocampista dell'Inter e del Genoa è stata meravigliosa ed è culminata nella festa esplosa in città prima nella notte di sabato e poi ieri con tutti i tifosi per il ritorno ufficiale dei rossoblù in Champions League. Una festa, la prima, a cui lo stesso allenatore ha preso parte di ritorno dalla vittoria contro il Napoli lasciando però a bocca aperta i suoi "potenziali" nuovi tifosi bianconeri.

non si è tirato indietro, si è concesso a foto e ad un lungo abbraccio con i migliaia di tifosi accorsi per festeggiare la sua squadra e il suo miracolo sportivo, ma nel corso delle celebrazioni, pur chiedendo tanta calma a chi lo stava letteralmente sommergendo,e questo, inevitabilmente, ha lasciato l'amaro in bocca a chi a Torino lo sta acclamando al posto di Max Allegri.

La società bolognese non si è mai arresa sul futuro del proprio uomo guida e ora che la Champions 2024/25 è diventata aritmetica, dopo il lavoro portato avanti da Sartori e Fenucci anche il presidenteriporta la Gazzetta,L'allenatore non ha mai chiuso pubblicamente la porta, ma la trattativa con la Juventus c'è stata. A Torino si sentono sicuri della stretta di mano trovata, basterà o Saputo saprà trovare la giusta chiave in extremis per la permanenza?