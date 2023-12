"Mourinho è ancora un grandissimo allenatore, gli vorrò sempre bene". Thiago Motta rende onore allo Special One, ma vuole batterlo per la prima volta in carriera da tecnico. Finora nei quattro precedenti ha incassato tre sconfitte (due con lo Spezia) e un pareggio. Domenica alle ore 18 si gioca Bologna-Roma: la classifica dice che si tratta di uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. Com'era difficilmente pronosticabile a inizio stagione, invece con lui in panchina i rossoblù sono la squadra più sorprendente in questa Serie A. Per l'occasione allo Stadio Dall'Ara ci sarà la famiglia del compianto Sinisa Mihajlovic, dal quale l'anno scorso Thiago Motta aveva ereditato al quindicesimo posto il Bologna, che ora si trova in quinta posizione.



TRA PRESENTE E FUTURO - Il club del presidente Saputo lo premierebbe molto volentieri con un prolungamento del contratto (in scadenza a giugno 2024), ma la trattativa non sarà così facile. Anche perché nel frattempo Thiago Motta continua ad attirare le attenzioni di altre (grandi) squadre. Nella passata stagione, quando Simone Inzaghi era in crisi, l'Inter (prossima avversaria del Bologna mercoledì a San Siro in Coppa Italia) ci aveva fatto un pensierino. In vista del 2024/2025 sulle sue tracce ci sono proprio la Roma e anche il Milan per i dopo Mourinho e Pioli. Tuttavia è ancora presto per pensare al futuro e lo stesso Thiago Motta preferisce concentrarsi sul presente, facendo sognare in grande tutta Bologna.