È incominciata ufficialmente alle 14:38 di oggi, con la presentazione davanti alla stampa nel centro sportivo di Pegli, l'avventura di Thiago Motta come nuovo allenatore del Genoa.



Ad accompagnare l'italobrasiliano davanti ai giornalisti c'era l'amministratore delegato del club Alessandro Zarbano: "Sono davvero onorato di essere di nuovo al Genoa - ha esordito Motta - la situazione è difficile e solo lavorando tutti al 100% possiamo uscirne. Nel 2008 il Genoa cambiò la mia vita. Ora sono io che voglio cercare di cambiare la situazione della squadra. Personalmente ho tanta voglia di allenare e mi sento pronto per farlo. Con Preziosi c’è stato poco da dire, è bastato guardarci negli occhi per trovare l’intesa".



"Ai ragazzi - ha proseguito -ho parlato con il cuore, ho detto ciò che mi veniva da dire senza prepararmi un discorso. Ho chiesto loro di dare il massimo in ogni momento. E nei loro occhi ho letto la voglia e la possibilità di farcela".



Sull'ormai celeberrimo modulo 2-7-2 di cui tanto si è parlato in questi giorni, Motta ha spiegato: "Il mio era soltanto un tentativo per cercare di non dare troppa importanza ai numeri. Aldilà di questo nel mio calcio reputo i gli attaccanti come i primi difensori, poiché la fase difensiva si costruisce tutti assieme".