La Fiorentina ha contattato Thiago Silva. Il difensore brasiliano ex Milan è in scadenza di contratto col PSG e si svincola a parametro zero. Ma, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i dirigenti viola hanno subito fatto un passo indietro quando hanno saputo che il giocatore chiede un contratto di tre anni a 10 milioni di euro netti a stagione.

Intanto Pezzella ha offerte importanti dalla Spagna e Milenkovic, che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022, non ha ancora fatto chiarezza sul suo futuro.