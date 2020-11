Zlatan si coccola il suo Milan. Lo fa da mesi, quasi da un anno, innamorato della maglia, della gente, della città, di Milanello. Di ogni angolo rossonero, in questa seconda vita col Diavolo come e più della prima. Perché Ibrahimovic è l'uomo che ha ripreso per mano il Milan, ma c'era un altro amatissimo ex rossonero che oggi avrebbe vestito volentieri quella maglia: Thiago Silva voleva davvero tornare in estate a parametro zero, era più di un semplice pensiero o di un'idea. Era voglia di Milan. Reale, concreta al punto da sperarci per più di qualche settimana.





IL RETROSCENA - Oggi Thiago è al Chelsea dov'è felice di potersi giocare la sua esperienza finale ad alti livelli in un campionato come la Premier League. Ma prima che nascesse questa ipotesi, tra giugno e luglio il brasiliano ha fatto sapere ai dirigenti del Milan di voler tornare davvero. La sua priorità italiana, un desiderio molto forte che non si è concretizzato. Ama Milano, guarda il Milan da sempre, lo sostiene a distanza. Forse aveva percepito che qualcosa di speciale stesse succedendo nell'inversione di tendenza rossonera dopo anni difficili. Il club però ha fatto scelte diverse, questione di ingaggio (elevato) e di età, perché Ibra doveva essere l'unica eccezione abbondantemente over con gli anni. Insomma, piani diversi e strade che non si sono incontrate. Thiago Silva si gode il Chelsea dove si sente leader, è entusiasta a Londra. Ma aveva pensato davvero al Diavolo per più di qualche settimana...